بدء حالة الطوارئ في أوكرانيا اعتبارًا من 24 فبراير ولمدة 30 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

فرض البرلمان الأوكراني، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بهدف المساعدة في التصدي لخطر تعرض البلاد لغزو روسي.



وأقرّ البرلمان الإجراء بأغلبية ساحقة في نفس اليوم الذي بدأت فيه موسكو إخلاء سفارتها في كييف وصعّدت فيه واشنطن تحذيراتها بشأن احتمالات وقوع هجوم روسي شامل.

وتبدأ حالة الطوارئ في أوكرانيا اعتبارًا من 24 فبراير/شباط الجاري ولمدة 30 يوما، على خلفية الأزمة مع موسكو، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وبحسب القرار فإن حالة الطوارئ في أوكرانيا تتضمن "حظر التجمعات والإضرابات".

كما تشمل مسودة القرار فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا "اقتراح فرض حظر تجوال إذا لزم الأمر، وفرض قواعد خاصة لاستخدام الاتصالات ونقل المعلومات عبر الإنترنت".

وأفادت المسودة أن "البلاد قد تفرض قيودا على حرية حركة المجندين الاحتياطيين، وعلى تداول المعلومات والمواد الإعلامية وأن تفرض فحصا للوثائق الشخصية".

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية دعت، الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن، خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: "توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا".

وأصدر الجيش الأوكراني أمرا بتعبئة جنود الاحتياط الأربعاء بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.