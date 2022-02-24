الكرملين يؤكد أن قادة لوهانسك ودونيتسك طلبا صد عدوان أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين الروسي، الأربعاء، إن رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية على المنطقتين.



وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه: "تم الحصول على رسالتي طلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ورئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس باسيتشنيك. يعرب رئيسا الجمهوريتين باسمهما ونيابة عن شعبيهما مرة أخرى عن الامتنان للرئيس الروسي على الاعتراف بدولتيهما".

وتابع بيسكوف: "على خلفية الأوضاع التي تشكلت حتى الآن وبهدف منع سقوط ضحايا بين المواطنين المدنيين ووقوع كارثة إنسانية، يطلب رئيسا الجمهوريتين من الرئيس الروسي المساعدة في صد عدوان القوات والتشكيلات المسلحة الأوكرانية على أساس المادتين الـ3 والـ4 في اتفاقي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الاتحاد الروسي من جهة والجمهوريتين من جهة أخرى".

وذكر بيسكوف أن بوشيلين وباسيتشنيك يشددان في طلبيهما على أن "مواطني الجمهوريتين مضطرون، على خلفية تصاعد الأوضاع والتهديدات من قبل كييف، إلى مغادرة بيوتهم فيما تستمر عملية إجلائهم إلى روسيا".

ونقل بيسكوف: "في ظل العدوان العسكري المتواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تشهد الجمهوريتان تدميرا للبنية التحتية المدنية والصناعية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال والأسوأ من ذلك كله - مقتل مدنيين بينهم أطفال"، وفق " روسيا اليوم".

ومن جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن واشنطن ستزيد من وتيرة العقوبات ضد روسيا إذا واصلت التصعيد في الأزمة الأوكرانية، وأنها تمتلك القدرات لتوسيع دائرة العقوبات على روسيا.

وأكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه أي نية لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا، لكنه يدرس كل الخيارات للحد من تداعيات الأزمة الأوكرانية على أسواق الطاقة.

وأضافت بساكي أن القوات الروسية على الحدود الأوكرانية اتخذت وضعية الهجوم منذ أيام، وعمل على تفادي نشوب حرب مع روسيا.

وتوقعت تزايد الهجمات السيبرانية وحان الوقت لتعزيز قدراتنا الدفاعية.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "خيار فرض عقوبات على الرئيس الروسي لا يزال مطروحًا".

أما المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي فقال إن الولايات المتحدة تمتلك قدرات قتالية مهمة في أوروبا

وأشار إلى أن القوات الروسية تتجمع قرب الحدود الأوكرانية وفي حالة تأهب ونعتقد إنهم مستعدون لشن هجوم.

وأكد كيربي أن القوات الأمريكية في دول البلطيق حتى اللحظة تتبع "القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا"، وأنه" حتى الآن لا نرى أي إشارة من روسيا لخفض التصعيد واللجوء للحل الدبلوماسي".