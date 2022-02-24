التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وريفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن التلفزيون السوري، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود في دمشق إثر هجمات إسرائيلية



وفي البداية، أعلن التلفزيون السوري تصدي الدفاعات الجوية لـ"عدوان إسرائيلي" في محيط العاصمة دمشق وريفها.

وبحسب وكالة الأنباء السورية فقد سمع دوي انفجارات في سماء دمشق وريفها.

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل بشأن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

والأربعاء كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي على مواقع بمحافظة القنيطرة جنوبي البلاد استهدف مناطق تنتشر بها مليشيات تابعة لإيران.

وبات هذا سادس استهداف إسرائيلي للأراضي السورية خلال العام 2022.