وكالة: بوتين أجاز عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية.



وبالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، دعا بوتين الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".

وشدد بوتين على أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن العملية المعلنة تستهدف "حماية دونباس".

وأضاف: "روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية لكنه من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير".

وتابع: "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزو أوكرانيا رهينة".

وحث الرئيس الروسي الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم.

وقال: "ينبغي ألا يساور أحدا شك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى وعواقب وخيمة على المعتدي المحتمل".

وشدد على أنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا فإن روسيا سترد على الفور.

وذكر: "لا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان وتستمر في الوجود والتطور في ظل تهديد دائم من أوكرانيا".

ولفت إلى أن محاولات روسيا الاتفاق على عدم توسيع الناتو باءت بالفشل والوضع بشأن توسع الحلف أصبح أكثر خطورة ولم يعد بإمكاننا الصمت.

وأضاف: "بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها هذه سياسة احتواء لروسيا لكنها بالنسبة لنا هذا تهديد حقيقي لوجود الدولة".

ونبه الرئيس بوتين إلى أنه "لا يمكن أن ينظر المرء دون شفقة إلى الإبادة الجماعية التي تحدث في دونباس".