وسائل إعلام تكشف أنباء عن انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، سماع سلسلة من الأصوات الصاخبة البعيدة مماثلة لإطلاق نيران المدفعية في كييف.



ولفتت وكالة رويترز إلى سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في العاصمة الأوكرانية أيضا.

وكشفت تقارير إعلامية عن انفجارات هزت مدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود أيضا.

كما جرى رصد فيديو لانفجارات ضخمة في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وسجلت "خاركيف" ثاني كبرى المدن الأوكرانية أيضا انفجارات ضخمة.

وأكدت وسائل إعلام روسية تنفيذ هجمات صاروخية روسية على منشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا.

وأشارت إلى أن قواتا من أسطول البحر الأسود بدأت عملية إنزال في بحر آزوف وأوديسا.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية: إن ضربات صاروخية استهدفت مراكز قيادة الجيش الأوكراني في كييف وخاركيف.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية.

وبالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، دعا بوتين الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".