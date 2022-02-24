بايدن يؤكد أن أمريكا وحلفاؤها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وقال بايدن: "سأوجه خطابا للأمريكيين اليوم بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا".

وأضاف: "سننسق مع أعضاء حلف شمال الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية".

وتابع: " روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث".

ومضى في حديثه: "أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية.

وبالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، دعا بوتين الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".

كانت وسائل إعلام عالمية، أكدت اليوم الخميس، سماع سلسلة من الأصوات الصاخبة البعيدة مماثلة لإطلاق نيران المدفعية في كييف.