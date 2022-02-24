تعرف على أول تعليق أوكراني بعد بدء العملية العسكرية الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق للبلاد.



وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة له: إن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة.

وأفادت وكالة إنترفاكس الأوكرانية بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء البلاد.

ولفتت إلى أن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب. كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف.

وقال كوليبا، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بدأ للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض مدننا السلمية للضربات".

وأضاف: "هذه حرب عدوانية.. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر.. يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن".

من جانبه، ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، بقوة بالهجوم الروسي "الطائش وغير المبرر" على أوكرانيا.

وقال إن أعضاء الحلف سيجتمعون لبحث التعامل مع عواقب "الأعمال العدوانية" التي أقدمت عليها موسكو.

وأضاف في بيان في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس: "مرة أخرى، وبالرغم من تحذيراتنا المتكررة وجهودنا التي تبذل بلا كلل للانخراط في الدبلوماسية، اختارت روسيا طريق العدوان على دولة ذات سيادة ومستقلة".

ودعا روسيا إلى وقف عملها العسكري فورا واحترام سيادة أوكرانيا وسلامتها أراضيها.

وتابع ستولتنبرج: "سيجتمع أعضاء حلف الأطلسي للتصدي لأعمال روسيا العدوانية. نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب والحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".

وبالتزامن مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، أعلن بوتين بدء عملية عسكرية روسية في دونباس، داعيا الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".

وشدد بوتين على أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن العملية المعلنة تستهدف "حماية دونباس".

وأضاف: "روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية لكنه من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير".