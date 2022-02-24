غوتيريش يناشد بوتين وقف الحرب الآن "باسم الإنسانية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء في اللحظة الأخيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب "باسم الإنسانية".



نداء غوتيريش جاء بعد إعلان الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية في شرق أوكرانيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا".

وأضاف أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي.

من جانبه، أعلن المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: الوضع في أوكرانيا يمر بلحظة "حرجة" وبكين قلقة للغاية