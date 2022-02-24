"حرب على طول خط التماس".. لوغانسك تشن عملية عسكرية في بلدة تحت السيطرة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت سلطات إقليم لوغانسك الانفصالي الذي اعترف به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كدولة مستقلة صباح الخميس أن وحدات قواتها شنت عملية عسكرية في بلدة شاستيه الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية في دونباس، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

من جانبه أعلن إدوارد باسورين، نائب قائد القوات الشعبية في دونيتسك وهو الإقليم الانفصالي الثاني الذي اعترف به بوتين كدولة مستقلة، إن قوات دونيتسك تهاجم مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله، مستخدمة جميع وسائل التدمير المتاحة لها.

هذا وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس عملية عسكرية في دونباس الانفصالية شرق أوكرانيا، بعد أيام قليلة من اعترافه بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا كدول مستقلة وتوقيع اتفاقيات معهم، وأمر جيشه بالانتشار بهما لحماية سكانهما من "العدوان الأوكراني".

الرئيس الروسي، أعلن أنه يريد إنه يريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من "النازيين الجدد"، واعتبر أن "تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم" ما يشير إلى أنه أدار ظهره للعقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بهدف ردع روسيا ودفعها نحو خفض التصعيد العسكري في أوكرانيا.