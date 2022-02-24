طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد أشهر من التصعيد المستمر في الأزمة الأوكرانية- الروسية، وفرض عقوبات أمريكية وغربية على أشخاص وكيانات روسية لردعها عن تنفيذ تهديداتها، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي جارته الأصغر، موضحًا أن الغرض الرئيسي منها "الدفاع عن نفس" من التهديدات والمشاكل الأكبر الموجودة اليوم.

وقال بوتين، في خطاب متلفز، إن تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من "أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".

وبعد ساعات من بدء العملية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد، وناشد الدول المجاورة والدول الغربية لمساعدة بلاده.

ويقدم الخليج 365 تغطية خاصة لهجوم الروسي على أوكرانيا..

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