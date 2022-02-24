"أدار ظهره للعقوبات".. بوتين ينعي اتفاقيات السلام ويعلن الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس عملية عسكرية في دونباس الانفصالية شرق أوكرانيا، بعد أيام قليلة من اعترافه بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا كدول مستقلة وتوقيع اتفاقيات معهم، وأمر جيشه بالانتشار بهما لحماية سكانهما من "العدوان الأوكراني".

الرئيس الروسي، أعلن أنه يريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من "النازيين الجدد"، واعتبر أن "تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم" ما يشير إلى أنه أدار ظهره للعقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بهدف ردع روسيا ودفعها نحو خفض التصعيد العسكري في أوكرانيا.

وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، النظام الأوكراني مسؤولية إراقة أي دماء، مهددًا بالرد الفوري والحاسم على أي تدخل أجنبي في الأحداث الجارية في شرق أوكرانيا.

وكان بوتين قال في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن أوكرانيا لم تلتزم باتفاقيات مينسك للسلام ولم تحترم بنودها.

فور الإعلان الروسي، سمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة في أوكرانيا بينها العاصمة كييف ومناطق انفصالية في شرق أوكرانيا. وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، بأن هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا بدأت الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ورد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العالم سيحاسب روسيا بسبب هجومها ضد أوكرانيا، قائلاً إن بلاده ستنسّق مع أعضاء حلف شمال الأطلسي لضمان رد قوي وموحد وحاسم على التحركات الروسية، محملاً روسيا وحدها المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث.

ضربات صاروخية استهدفت مقرات عسكرية

هذا وأغلقت روسيا جزئيًا المجال الجوي في منطقة معلومات الطيران في روستوف إلى الشرق من حدودها مع أوكرانيا "من أجل توفير الأمان" لرحلات الطيران المدني، جاء ذلك في إشعار للطيارين أدرج أجزاء معينة من المجال الجوي والارتفاعات على أنها يجب تجنبها.

كذلك ورد إشعار للطيارين بإغلاق مطارات دنيبرو وخاركيف وزابوريتشا في أوكرانيا أمام الملاحة الجوية حتى صباح الخميس، قبل أن تعلن أوكرانيا إغلاق مجالها الجوي وإلغاء كافة الرحلات الجوية.

من جانبها قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن قذائف روسية تستهدف مقرات عسكرية ومطارات بالقرب من العاصمة كييف ومدينتي كارخيف ودنيبرو ، مضيفة أن دوي إطلاق النار يسمع على الحدود.

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هذا وسمع دوي انفجارات في ميناء أوديسا على البحر الأسود في أوكرانيا.

بدوره أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر حسابه على تويتر صباح الخميس شن غارات روسية على مدن عدة مع سماع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا ، ومناطق أخرى.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، عدد من الصور ومقاطع الفيديو للانفجارات التي تشهدها المدن الأوكرانية، الآن، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في شرق أوكرانيا، بعد أشهر من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا والدول الغربية التي بذل زعمائها جهودًا كبيرة للحيلولة دون حدوث معركة.

دعوات أممية لوقف الحرب

بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى وقف النزاع بين روسبا وأوكرانيا فورًا. فيما أعلن حلف الشمال الأطلسي "الناتو" وقوفه إلى جانب الشعب أوكرانيا في الحرب التي أطلقها بوتين.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بتصريحات بعد ظهر الخميس حول قرار روسيا القيام بعمل عسكري في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المسؤول أن بايدن سيعلن "المزيد من العواقب التي ستفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤنا على روسيا بسبب هجومها غير المبرر على أوكرانيا".