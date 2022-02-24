الرئيس الأوكراني: روسيا تضرب بنيتنا الأساسية وحرس الحدود

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن السلطات فرضت الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن "روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا".

والقانون العرفي أو الحكم العرفي هو حكم عسكري تفرضه السلطات في بلد أو منطقة معينة وقت الطوارئ عندما تعتبر السلطات المدنية عاجزة عن تسيير الأعمال أو فرض القوانين، وذلك بالأخص يكون للاستجابة لحالة طارئة موقتة مثل غزو خارجي أو كارثة طبيعية كبرى أو احتلال عسكري لتلك البلد أو المنطقة.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وأطلعه على آخر التطورات في بلاده.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن القوات الروسية لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية بل على مواقع عسكرية.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات.

ومنذ قليل، أعلن مسؤول أوكراني دخول أول قوات روسية إلى مدينة خاركيف، وذلك تزامنًا مع بدء عملية عسكرية روسية داخل أوكرانيا.