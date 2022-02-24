سماع دوي انفجارات في كييف ومدن أوكرانية اخرى

وسمع صحافيون انفجارات أيضا في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا التي تبعد 35 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.
وسمع دوي أربعة انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد الذي يشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لروسيا.
وقبل ذلك سمع دوي انفجارات أيضا في مدينة اوديسا على البجر الأسود وصفارات سيارات اسعاف في شوارع العاصمة الأوكرانية.
وسمعت انفجارات كذلك في ماريبول الساحلية فيما أفاد سكان في المدينة القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.
وأغلقت اوكرانيا الخميس مجالها الجوي امام الطائرات المدنية فيما غرد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قائلا إن بلاده تواجه "غزوا شاملا".
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