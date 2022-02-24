وزير الخارجية الأوكراني: روسيا شنت هجوما واسعا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس أن روسيا باشرت "هجوما واسع النطاق" مع ضربات على مدن عدة في البلاد بعد سماع دوي سلسلة من الانفجارات.

وكتب كوليبا في تغريدة "تتعرض مدن أوكرانية هانئة لهجوم. إنه عدوان. أوكرانيا ستدافع وستنتصر. بإمكان العالم ان يردع بوتين ويجب أن يفعل. حان وقت التحرك الآن".