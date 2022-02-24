أعلنت أوكرانيا الخميس إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني بعد إعلان فلاديمير بوتين شن عملية عسكرية ضد هذا البلد. وأعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على موقعها الالكتروني إغلاق المجال الجوي، مشيرة إلى "وجود مخاطر أمنية عالية".



كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.