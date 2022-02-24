النفط يتجاوز 100 دولار بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا

الرئيس الأوكراني يعلن فرض الأحكام العرفية في جميع أرجاء البلاد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن السلطات فرضت الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن "روسيا نفذت ضربات... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 23 رجب 1443 هـ 23 رجب 1443 هـ

روسيا تبدأ حربها في أوكرانيا وبوتين يحذر من أي تدخل خارجي بدأت القوات الروسية في الدخول إلى إقليم دونباس الذي يعتبر أرضا أوكرانية رغم وجود منطقتين انفصاليتين فيه.ويجري الآن قصف عدد من المدن... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 23 رجب 1443 هـ 23 رجب 1443 هـ

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