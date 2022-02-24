وسيلقي بايدن كلمة حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر"، على ما جاء في بيان أوضح فيه انه سيجتمع الخميس بنظرائه في مجموعة السبع.
وقال بوتين في كلمة متلفزة عير معلنة مسبقا قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش "اتخذت قرار شن عملية عسكرية" منددا مجددا ب"ابادة" تدبرها أوكرانيا في شرق البلاد ومستندا إلى نداء المساعدة الذي وجهه الانفصاليون خلال الليل وسياسة حلف شمال الأطلسي العدائية حيال روسيا والتي تشكل أوكرانيا أداة لها برأيه.
وتوجه مباشرة إلى العسكريين الأوكرانيين بقوله "أدعوكم إلى ألقاء السلاح" مؤكدا انهم سيتمكنون عندها "من مغادرة أرض المعركة من دون عائق".
وأكد أنه لا يريد "احتلال" أوكرانيا بل "نزع سلاحها".
وتوجه بكلامه بعد ذلك إلى الذين "قد يحاولون الوقوف في وجهنا (...) فعليهم ان يعرفوا أن رد روسيا سيكون فوريا وسيكون له عواقب لم تشهدوها من قبل".
ومضى يقول "أنا على ثقة بأن جنود روسيا وضباطها سينفذون واجبهم بشجاعة" مؤكدا "أمن البلاد مضمون".
ولم يعط أي تفاصيل عن حجم العملية وإن كانت ستقتصر على شرق أوكرانيا او ستكون أوسع.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: العالم سيحاسب روسيا بسبب هجومها ضد أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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