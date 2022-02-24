روسيا تبدأ حربها في أوكرانيا وبوتين يحذر من أي تدخل خارجي

بدأت القوات الروسية في الدخول إلى إقليم دونباس الذي يعتبر أرضا أوكرانية رغم وجود منطقتين انفصاليتين فيه.

ويجري الآن قصف عدد من المدن الروسية فضلا عن سماع انفجارات قوية في العاصمة كييف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أن الملابسات تتطلب عملا حاسما من روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية ستتحمل مسئولية أى إراقة للدماء، مؤكدا أن في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.