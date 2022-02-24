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روسيا: سنرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا، أنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها، مشيرة إلى أن هذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط.

ولفتت الخارجية الروسية في بيان الانتباه إلى أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة (وهي الـ101 من نوعها) تأتي "ضمن سياق محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا"، مضيفة أن الولايات المتحدة على الرغم من أن مساعيها السابقة من هذا القبيل لم تؤتِ أي ثمار تذكر، "تلجأ مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعّالة وغير البناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها".

وشدَّد البيان على أن روسيا أكدت قدرتها على تقليص الأضرار الناجمة عن العقوبات الخارجية، مضيفا أن الضغط بواسطة العقوبات "ليس من شأنه التأثير على عزمنا على الدفاع عن مصالحنا بحزم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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