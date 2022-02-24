شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يعلن عن إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنفذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، مشيرا إلى أن روسيا لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا. وأضاف بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي أن الظروف تتطلب تحركا حاسما من روسيا، موضحا أن العملية العسكرية تستهدف حماية الشعب، مشددا على أن توسع حلف الأطلسي أكثر واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول. وأكد بوتين أنه في حال حدوث تدخل أجنبي فان روسيا سترد على الفور.