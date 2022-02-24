غوتيريش يدعو للإفراج الفوري عن 4 عسكريين فرنسيين بأفريقيا الوسطى

نيويورك: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عن 4 عسكريين فرنسيين بأفريقيا الوسطى، تابعين للمنظمة.

وقال غوتيريش، في بيان، إن “الجنود من الكتيبة الأجنبية التابعة للجيش الفرنسي والعاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى”.

وأضاف غوتيريش أنّ أعضاء البعثة “يتمتعون بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهم في إطار مهمة الأمم المتحدة”.

ولفت إلى أن الإجراءات المتّفق عليها بين الأمم المتحدة وأفريقيا الوسطى في حال الاشتباه في جريمة تتعلق بأفراد يعملون في المنظمة الدولية “لم تُحترم”.

يشار إلى أن توقيف الجنود الفرنسيين الأربعة في أفريقيا الوسطى، تم عندما كان الجنود يرافقون ضابطا من قوة الأمم المتحدة في مطار بانغي.

وتداولت عدة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء منشورات تتهم الجنود الفرنسيين بالسعي إلى “اغتيال” رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا، مرفقة بصور لسيارتهم المزعومة وأسلحة “تمت مصادرتها” أثناء توقيفهم.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تمر العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة في فترة توترات بالغة على خلفية صراع شرس على النفوذ بين باريس وموسكو في هذا البلد الذي يشهد حربا أهلية منذ 2013.

تتهم فرنسا جمهورية أفريقيا الوسطى بأنها “متواطئة” في حملة مناهضة لفرنسا قادتها موسكو على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، وأيضا مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة بالاستحواذ على السلطة وموارد البلاد.