بالصور - اكتشاف أثري عمره 9000 سنة في صحراء الأردن

اكتشف علماء الآثار موقعاً عمره 9000 (العصر الحجري) في منطقة صحراوية نائية بالأردن، يحتوي على جدران حجرية تكشف أن البشر كانوا يطاردون الغزلان ويصطادونها في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.

وعثر فريق من الخبراء الفرنسيين والأردنيين أيضاً على أكثر من 250 قطعة أثرية في الموقع، بما في ذلك تماثيل حيوانات يُعتقد أنها كانت تُستخدم في طقوس استحضار قوى خارقة للطبيعة لمساعدتهم في أعمال الصيد والإيقاع بالفرائس.

وتُعد القطع، وبينها تمثالان من الحجر، بنقوش لوجوه بشرية، من بين أقدم القطع الفنية التي تم العثور عليها في الشرق الأوسط.

وقال الباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى وائل أبو عزيزة: «اكتشفنا خلال آخر موسم منشأة طقسية بمعنى أنها تعود للطقوس الدينية. وهذه المنشأة تتكون من عدة أجزاء. أولاً حجران منصوبان مع أشكال رسومات أوجه آدمية ورسمة مصيدة حجرية. هذه المصائد الحجرية موجودة بالقرب من الموقع الذي وجدنا فيه المنشأة الطقسية وتعود لفترة سبعة آلاف قبل الميلاد أي العصر الحجري الحديث».

وعثر الخبراء على جدران حجرية طويلة متقاربة على مسافة يصل طولها إلى عدة كيلومترات، كانت تُستخدم لمحاصرة الغزلان في منطقة محددة، حيث يمكن اصطيادها بسهولة أكبر.

وقال الخبراء إنه رغم أن مثل هذه الهياكل، التي يُطلق عليها اسم «الطائرات الورقية الصحراوية» يمكن العثور عليها أيضاً في أماكن أخرى قاحلة في الشرق الأوسط وجنوب غربي آسيا؛ فمن المعتقد أن هذه هي الأقدم والأقرب للحالة الأصلية.

وقال بيان صادر عن مشروع جنوب شرقي البادية الأثري، الذي يعمل في الموقع منذ 2013، إن هذه الآثار تشهد على ظهور استراتيجيات صيد جماعي معقدة للغاية، وغير متوقعة في مثل هذا الزمن الباكر.

تُظهر مساكن المستوطنة الشبيهة بالأكواخ الدائرية وكميات كبيرة من رفات الغزلان أن السكان لم يكونوا يبحثون فقط عن احتياجاتهم الخاصة، بل كانوا يجرون مبادلات أيضاً مع المستوطنات المجاورة.

وقال وزير السياحة، نايف الفايز، لوكالة «رويترز» إن الاكتشافات إضافة رائعة إلى الكنوز الأثرية في الأردن، ومن بينها مدينة البتراء المحفورة في الصخور ومدينة جرش وقلاع من العصور الوسطى.