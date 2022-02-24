شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن الدولي» يعقد اجتماعا طارئا بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة بين روسيا و أوكرانيا.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الاجتماع تقدمت كييف بطلب لعقده في رسالة الأربعاء ولقي تأييدا من الأعضاء الغربيين في المجلس.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأصدرت أوكرانيا أمس أمرا بتعبئة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، ودعت رعاياها في روسيا إلى مغادرتها فورا.