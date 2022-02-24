عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينهم وزير الدفاع وقادة الجيش.. عقوبات أوروبية تستهدف مسؤولين روس

الخميس 24 فبراير 2022

الخليج 365

فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات استهدفت مسؤولين روسيين، ضمن حزمة تدابير ردا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين.



وأعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس، على رأسهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، وقادة الجيش الروسي.

ونصّت عقوبات التكتل المكون من 27 دولة، على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية، وكبير موظفي الكرملين، ومدير قناة ”آر تي“ التلفزيونية الحكومية، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية.

وأقر وزراء خارجية الدول الأعضاء، العقوبات، الثلاثاء، ودخلت حيز التنفيذ مساء الأربعاء مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على ماتياس وارنج الرئيس التنفيذي لشركة ”نورد ستريم 2 إيه.جي“، وهي الشركة المسؤولة عن بناء خط أنابيب الغاز الروسي ”نورد ستريم 2“.

كما أصدرت الوزارة ترخيصا عاما يصرح ببعض تعاملات التصفية التي تتضمن شركة ”نورد ستريم 2 إيه.جي“ حتى الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، يوم الأربعاء، إن العقوبات التي فرضها الغرب ”تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الارتجال وتضطره إلى تغيير استراتيجيته فيما يخص أوكرانيا“.