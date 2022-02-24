عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا تتعرض لموجة جديدة من الهجمات الإلكترونية

الخميس 24 فبراير 2022

الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، بتعرض أوكرانيا، لموجة جديدة من الهجمات الإلكترونية، مساء الأربعاء.



وفي وقت سابق اليوم، أدت هجمة إلكترونية، إلى تعذر الوصول إلى العديد من المواقع الحكومية الأوكرانية.

وشملت المواقع التي تأثرت بالهجمة ولا يمكن الوصول إليها، الصفحات الرئيسية للحكومة ووزارة الخارجية ومجلس النواب.

وقالت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع إنها "رصدت تحذيرات عبر الإنترنت من أن قراصنة يستعدون لشن هجمات كبيرة على الموقاع الإلكترونية الحكومية والبنوك والجيش".

وعانت أوكرانيا من سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي ألقت كييف باللوم فيها على روسيا.

ونفت موسكو، المتورطة في مواجهة متصاعدة مع الغرب بشأن أوكرانيا، أي تورط لها.

وكانت تقارير غربية توقعت أن تشن روسيا هجمات على جارتها الدولة السوفييتية السابقة.