عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحرب تقترب.. الرئيس الأوكراني يصدم شعبه ويجهزهم للأسوأ

الخميس 24 فبراير 2022

الخليج 365

صدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه بشأن قرار روسي بشن هجوم على بلاده.



وقال الرئيس الأوكراني إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يرد على دعوته لإجراء محادثات.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في خطاب مدته 10 دقائق نُشر على تليجرام وتحدث خلاله باللغتين الأوكرانية والروسية.

وأضاف: "نحو 200 ألف عسكري روسي يحتشدون على حدود أوكرانيا".

في الوقت نفسه، نقلت رويترز عن شاهد عيان قوله إنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

وأظهرت صور جديدة الأقمار الصناعية، انتشار القوات الروسية على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وبحسب شركة أمريكية خاصة فإن صور الأقمار الصناعية التي التُقطت الأربعاء أظهرت عددا من عمليات الانتشار الجديدة في غرب روسيا.

وأكدت شركة ماكسار تكنولوجيز أن كثيرا من القوات الروسية المنتشرة حديثا لا يبعد سوى 15 كيلومترا تقريبا من الحدود مع أوكرانيا وأقل من نحو 75 كيلومترا من مدينة خاركيف الأوكرانية.

وأزاحت الصور الستار عن انتشار ميداني وقوافل عسكرية ومدفعية وناقلات جند مدرعة مع عتاد دعم وقوات.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني، أن طلب قادة الانفصاليين في شرق أوكرانيا المساعدة العسكرية من روسيا تصعيد جديد للأوضاع.

وأضاف: "طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة الوضع مع روسيا".

والأربعاء، أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد قمة طارئة لأعضائه، الخميس، لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية.

ولا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تتفاقم وسط حالة تأهب لجيشي البلدين، على الحدود، وانتقادات غربية وعقوبات على موسكو، يقابلها دعم صيني.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنّ قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُعقد مساء الخميس في بروكسل لبحث الأزمة بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وفرضت القوات الحدودية الأوكرانية قيودا جديدة في ظل تزايد المخاوف من إمكانية أن يكون هناك غزو روسي وشيك.