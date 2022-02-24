نظر دعوى تامر أمين ضد عبد الناصر زيدان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى الإعلامي تامر أمين التي يطالب فيها الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

وأقام "أمين" دعواه على سند من نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة له.

وأضاف أن نشر "زيدان" لتلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي أصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة، مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية للقضاء له بتعويض 10 ملايين جنيه.

وصرّح المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تُحرض على العنف وازدراء الآخر، ولا تراعي ما يترتب عليها، وقد تصدي القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمي المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري وتختفي نبرة السبّ والقذف.