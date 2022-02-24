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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تسريبات سويسرا.. رسالة من علاء وجمال مبارك للمصريين

الخميس 24 فبراير 2022

الخليج 365

أكد ممثلون قانونيون عن نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أن جميع ممتلكاتهما تم الإفصاح عنها من قبل ومستمدة من أنشطتهم المشروعة.



رسالة جديدة من علاء وجمال مبارك تأتي ردا على تقارير إعلامية تناولت تسريبات طالتهما حول وجود أموال لهما في أحد البنوك السويسرية.

وأعاد علاء مبارك، الأربعاء، نشر بيان صادر عنه وشقيقه جمال عبر حسابه على موقع تويتر للتدوينات القصيرة.

وجاء في البيان، الذي أصدره ممثلون قانونيون عن ابني مبارك، تعقيبا على تحقيقات استقصائية صحفية أجنبية منشورة يوم الأحد الماضي، أنهم تواصلوا مع وسائل الإعلام التي نشرت التقارير، وتم اطلاعهم على أدلة مفصلة تتعلق بالتحقيقات الكاملة والمستفيضة التي أجريت مع علاء وجمال على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، من قبل مختلف الجهات القضائية، بما في ذلك في سويسرا.

وشدد ممثلو الأخوين مبارك على أن الإفصاح قد تم بالفعل على أموال موكليهما داخل وخارج ومصر "بشكل كامل وشفاف وفقا للقوانين المعمول بها وهو ما أكدته التحقيقات القضائية التي امتدت معهم لما يزيد عن 10 سنوات".

وجاء في البيان أيضا: "وكما أكدت بعض التقارير المنشورة يوم الأحد الماضى فإن ممتلكات موكلينا مستمدة من أنشطتهم المهنية المشروعة".

وأردف ممثلو علاء وجمال بالبيان: "بعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة لم تكتشف أي سلطة قضائية معنية أي من أعضاء أسرة الرئيس في أي مكان أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبل أي من أعضاء أسرة الرئيس مبارك فيما يتعلق بالأموال أو الحسابات المصرفية التي يحتفظون بها، وعلى الأخص فيما هو متعلق بعلاء وجمال مبارك".

ودعا ممثلو علاء وجمال مبارك، وسائل الإعلام، إلى أن تكون التغطية الإعلامية في هذا الصدد مبنية على الوقائع الموضوعية، "بدلا من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تحركها في معظمها اعتبارات وافتراضات كاذبة"، على حد وصف البيان.

وذكر البيان أن أي تغطية تقول إن هناك أموالا لم يُفصح عنها، أو أن كُسبت بشكل غير مشروع أو يشوبها تهم استغلال للنفوذ أو المحاباة أو أي ادعاء مشابه، تشهيرا بحق الموكلين، مشيرين إلى أنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة بحق من ينشر هذه التقارير.

وردا على البيان، طالب عدد من متابعي حساب نجل مبارك، على تويتر، بكشف الأخير عن مصدر أمواله وشقيقه جمال.

وقال أحد المغردين: "السؤال الرئيس هنا.. انت (علاء) حصلت على 3 تريليون جنيه منين؟ بخلاف السيارات والطائرات.. وطول الليل والنهار تقول قال الله وقال الرسول".

وعلق علاء مبارك قائلا: "الحمد لله شيء جميل ان طول الليل والنهار نقول قال الله وقال الرسول، وبعدين يا محترم هما كلهم 5 طيارات و20 .. تحياتى".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بيانا لمحاميي علاء وجمال مبارك، جاء فيه أن أي مزاعم عن أن أصول نجلي الرئيس المصري الراحل تشوبها مخالفات قانونية أو أنها كانت نتاجا للمحسوبية أو استخدما للنفوذ هي مزاعم لا أساس لها من الصحة وتشهيرية.

وأضاف البيان أن أي أصول مالية تابعة للشقيقين تم اكتسابها من خلال أنشطة تجارية مهنية ناجحة.

وكانت تقارير إعلامية، تضمنت تسريب بيانات تتعلق بحسابات أكثر من 30 ألف عميل في بنك "كريدي سويس" من بينهم علاء وجمال مبارك، تحدثت عن أنهما كان لديهما حساب مشترك بقيمة 196 مليون دولار بسويسرا، عام 2003.