شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: روسيا ستدفع ثمنًا أكبر من المتوقع إذا قامت بغزو آخر لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنَّ روسيا ستدفع ثمنا أكبر باهظا وأكبر من المتوقع، إذا قامت بغزو آخر لأوكرانيا.

وأضاف، بلينكن، أنَّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي متحدان في إدانة انتهاكات روسيا للقانون الدولي في أوكرانيا، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الأوكراني أنه سيتم استدعاء 14 ألف عسكري من الاحتياط للتدريب وقد يتم إرسالهم لجبهات القتال.

وذكر قائد “قوات الدفاع عن أراضي أوكرانيا”، يوري غالوشكين، في بيان نقله مكتب رئيس البلاد: “سيتم استدعاء 14200 عسكري من الاحتياط للمشاركة في التدريبات في مناطق ومقاطعات معينة”.

وأوضح غالوشكين أن خطة التدريبات تنص على إجراء الفعاليات الأولى في إطارها بأراضي منطقة دونباس بما في ذلك ماريوبل وسيفيرودونيتسك وكراماتورسك.

من جانبه، ذكر قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن العسكريين من قوات الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم قد يتم إرسالهم إلى جبهات القتال لتنفيذ مهمات عسكرية.