شكرا لقرائتكم خبر عن الأخطر بعد القنبلة النووية.. السلاح الذي تعتمد عليه روسيا لإجبار أوكرانيا على الاستسلام بضربة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدثت تقارير إعلامية عن سلاح روسيا الأشد فتكًا، والذي تعتمد عليه في حال دخلت في حرب مع أوكرانيا، حيث أنها تريد استسلام “كييف” بعد أول ضربة بـ” أبو القنابل”.

وحذرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، من أن الرئيس فلاديمير بوتين يخطط لاستخدام هذا السلاح- أبوالقنابل- في أوكرانيا ضمن حملة الصدمة والرعب لإجبار الأوكرانيين على الاستسلام.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر لم تكشف عنها أن القنبلة ستُسقط إيذانا ببداية الحرب وكسر الروح الأوكرانية.

وبحسب تقرير شبكة “سي إن إن”، أجرت روسيا أول اختبار للقنبلة عام 2007، عقب إلقائها في مكان لم يكشف عنه، لكن تبين أن المنطقة المستهدفة أصبحت أرضا جرداء مثل سطح القمر، وهو ما جعلها أقوى قنبلة حرارية اخترعها الإنسان على الإطلاق ولذا لقبوها بـ”أبو القنابل”.

ماذا تعرف عن أبوالقنابل؟

1- يبلغ وزن القنبلة غير النووية فائقة القوة 7100 كيلوجرام.

2- تحتوي على مادة شديدة التفجير ومسحوق الألمنيوم وأكسيد الإيثيلين.

3- ينظر إلى “أبو القنابل” على أنها أقوى الرؤوس الحربية غير النووية في العالم على الإطلاق.

4- يمكن لـ”أبو القنابل” تدمير 180 حيا سكنيا.

5- أقوى بنحو أربعة أضعاف من “أم القنابل” الأمريكية “جي بي يو-43/‏‏‏‏‏‏بي”، ويتجاوز المدى التفجيري للقنبلة نحو 300 متر، مقارنة بـ 150 لأم القنابل.

6- على الرغم من أنها أصغر حجما من القنبلة الأمريكية إلا أن قوتها التدميرية تبلغ نحو 44 طنا، مقابل 11 طنا لأم القنابل.

7- تُوَجّه “أم القنابل” عن طريق تقنيات “جي بي إس وآي إن إس”، بينما ” أبو القنابل” طورها الجيش الروسي ليكون توجيهها عن طريق الأقمار الصناعية.