شكرا لقرائتكم خبر عن «نائب رئيس مجلس السيادة السوداني» يزور موسكو لتعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجه نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى موسكو، أمس الأربعاء، قائلا إنه يأمل في تعزيز العلاقات مع روسيا في أحدث زيارة يجريها ضمن سلسلة من الجولات الخارجية.

وكان دقلو، المعروف على نطاق واسع باسم حميدتي والذي يقود قوات الدعم السريع الأمنية القوية في السودان، جزءًا من انقلاب عسكري وقع في 25 أكتوبر وأدخل البلاد في دوامة اضطرابات سياسية واقتصادية وأثار إدانة دولية واسعة.

تأتي الزيارة الرسمية في وقت بالغ الدقة بالنسبة للبلدين. فروسيا تواجه عقوبات غربية جديدة بعد أن أمرت قواتها بدخول شرق أوكرانيا، بينما هددت الولايات المتحدة الجيش السوداني بفرض عقوبات بعد الانقلاب. وقال دقلو في تغريدة: «نأمل من خلال هذه الزيارة المضي قدما بالعلاقات بين السودان وروسيا إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون القائم بيننا في المجالات المختلفة».

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن وزراء المالية والطاقة والزراعة والمعادن يرافقون دقلو في الرحلة، وكذلك رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية.

ودعت روسيا، وهي لاعب رئيسي في قطاع الذهب بالسودان، إلى ضبط النفس بعد الانقلاب، لكنها لم تصدر أي إدانة.

وذكرت وكالة سبوتنيك نيوز في يناير أنه من المقرر أن ترسل موسكو شحنة قمح إلى السودان كمساعدات إنسانية. وفي ديسمبر قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي زار روسيا في 2019، إن العلاقات بين البلدين قوية، وإن الاتفاق على تشييد قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر في البلاد قيد البحث.