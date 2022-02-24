شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الإيراني «مستودع من القش» يتوقع اشتعاله في أي وقت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «أوراسيا ريفيو» أن الوضع الاقتصادي السيئ في إيران يرسم صورة بائسة لمعاناة المواطنين في البلاد.

وبحسب تقرير، نقلًا عن «إيران نيوز واير»، في الأسابيع الأخيرة، أدى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى ارتفاع مستوى القلق وعدم الراحة للإيرانيين.

وأضاف: لقد تسبب ذلك في شعور غالبية السكان بضغط التضخم في حياتهم اليومية أكثر من ذي قبل، ويتفق الاقتصاديون والمحللون على حقيقة أنه بسبب طريقة توجيه السيولة في الاقتصاد الإيراني ونظام الموازنة وتخصيص الأموال، فإن معدل التضخم سيستمر بوتيرة مماثلة العام المقبل.

سوء إدارة

وأردف التقرير: كانت طباعة النقود، وهي سبب رئيسي لارتفاع التضخم، ممارسة شائعة في الحكومات السابقة في إيران.

وتابع: دفعت المستويات الهائلة من الفساد، وسوء إدارة الموارد الإيرانية الغنية، والمحسوبية، والاختلاس، والرشوة، الاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار مع عدم وجود ضوء في نهاية النفق.

وبحسب التقرير، يعتقد المحللون أنه بالنظر إلى ضعف الاقتصاد الإيراني، ليس أمام إبراهيم رئيسي خيار سوى اتباع نهج أسلافه وطباعة المزيد من الأموال، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأضاف: لكن المسؤولين الحكوميين لا يضيعون الوقت في تقديم وعود جوفاء وتعليقات متناقضة وتنبؤات كاذبة، من ناحية أخرى، يبدو أن الاقتصاديين والمحللين يرسمون صورة أكثر واقعية لاقتصاد إيراني يتبع نمطًا ضعيفًا مع مرور الأيام والأسابيع.

ونقل عن محسن رضائي، نائب وزير اقتصاد النظام، قوله: إن العقوبات الداخلية مكلفة 10 أضعاف العقوبات الأجنبية المفروضة على المنتجين، وينبغي إزالة سداد عجز الموازنة من على كاهل المواطنين. على الرغم من هذه التصريحات، إلا أن رضائي لم يذكر ما هو الحل الذي قدّمه لإزالة الضغط عن الإيرانيين الناجم عن تعويض عجز الميزانية.

كما أشار إلى أن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس رئيسي، دعا بعد الأسعار المرتفعة المروعة للمواد الغذائية، وزارات الصناعة والزراعة والعدل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء تفتيش شامل في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، لم يشرح ما هي الإجراءات الضرورية التي يمكن أن تكون، وما هي الإجراءات المحددة التي يجب أن تتخذها هذه الوزارات، وكيف سيُحاسب هذه الوزارات.

انعدام الثقة

ولفتت «أوراسيا ريفيو» إلى أن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة البرنامج والميزانية، قوله: للأسف، في السابق، وبسبب جو انعدام الثقة، لم تكن استثمارات القطاع الخاص والأفراد موجهة نحو النمو الاقتصادي، بينما تجاوز حجم السيولة 4000 مليار تومان.

وأبرز التقرير قول مرتضى أفقيه، أستاذ الاقتصاد المرتبط بالنظام في جامعة الأحواز جنديسابور، قوله: لن يكون هناك انخفاض في السلع الاستهلاكية، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، في أي وقت قريب، نحن نستخدم احتياطياتنا من النقد الأجنبي لاستيراد البضائع، خاصة السلع الأساسية، في الأيام المقبلة، وطالما لم يتم حل قضية العقوبات، فلن نتمكن من الحصول على تدفقات من النقد الأجنبي، لذلك فإن الاحتياطيات ستنفد ولن يمكننا شراء البضائع، من ناحية أخرى، أصبح الاقتراض الحكومي شبه مشبع وموارد البلاد مستنفدة، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في السوق.

ونقل عن الخبير الاقتصادي علي سعدواندي، قوله: سيسير التضخم على نفس الاتجاه في العام الفارسي الجديد القادم في أواخر مارس، النمو الاقتصادي لا يمكن توقعه حتى يكون هناك تغيير في فاتورة ميزانية العام المقبل من حيث تحرير القيود، وحواجز الإنتاج، وتسهيل الأعمال.

كما نقل عن وحيد شاغاغي شهري، خبير الاقتصاد والأستاذ الجامعي، قوله: كمية السيولة الحالية قد تزيد التضخم العام المقبل، من أسباب التضخم في الاقتصاد الإيراني قضية نمو السيولة، عندما لا يتم امتصاص السيولة من قبل جسم الاقتصاد أو عندما لا يؤدي ناتج نمو السيولة إلى النمو الاقتصادي، سيتم الاعتراف بالسيولة كعامل تضخم في الاقتصاد.

ضعف النظام

ويتابع شاشاغي: الزيادة في السيولة ترجع إلى ضعف هيكل النظام المصرفي وضعف هيكل نظام الموازنة في الدولة، بعبارة أخرى، أدى اختلال التوازن في الميزانية إلى جانب اختلال النظام المصرفي والأداء المعيب للنظام المصرفي إلى رؤية نمو السيولة على الدوام وزيادة التضخم في اقتصاد البلاد.

ووصف شاغاغي شهري زيادة السيولة في الاقتصاد الإيراني بـ «مستودع من القش»، وقال: إن توقعات التضخم تظل مثل الشرارة والنار، موضحًا أن الحظيرة المليئة بالقش لا تشتعل من تلقاء نفسها حتى تندلع شرارة.

وتابع بقوله: لذلك، في العام المقبل، إذا نجحت محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة، فسيتم التحكم في توقعات التضخم، وسيكون هذا المستودع المليء بالقش بعيدًا عن النار، ولكن إذا عادت المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الإيراني إلى السطح، فستكون توقعات التضخم شرارة.

وأردف: الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد غير منتج واقتصاد قائم على الربح، اختلالات الميزانية والاختلالات المصرفية هي أيضا جذور نمو السيولة في البلاد، لسوء الحظ، لا يزال لدينا هذان الجذران الرئيسيان في خلق السيولة، لا سيما أن هيكل الاقتصاد الإيراني ليس موجهًا نحو الإنتاج ويركز بشكل أساسي على قطاعات الأعمال والقطاعات غير المنتجة، ولذلك، فإن السيولة لا تنتهي في القطاع الإنتاجي للاقتصاد، ولا يمكن أن تكون زيادة السيولة حافزًا للإنتاج والنمو الاقتصادي في البلاد.

واختتم التقرير بقوله: بغض النظر عمن يقول ماذا ولماذا، فمن المعروف الآن أن نسيج الاقتصاد الإيراني يقوم على الربح والفساد، بغض النظر عن عواقبه الكارثية، إن وجود 70% من السكان قد سقطوا تحت خط الفقر، ووجود تضخم يقرب من 50%، وبطالة تقرب من 20%، وتدفق رأس المال من إيران، وهجرة الأدمغة الرئيسية، وتدهور الظروف المعيشية للمواطنين العاديين، ومسؤولين حكوميين ونخب النظام تزداد ثراء، تمثل حقائق ترسم صورة واضحة للبؤس الذي يواجهه الشعب الإيراني كل يوم.