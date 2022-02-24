شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وحشية شرطتها.. طالبان تحدد قواعد لسلوكها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر القائم بأعمال وزير الداخلية، في حكومة حركة طالبان، سراج الدين حقاني مدونة جديدة لقواعد السلوك، للشرطة، في أفغانستان، بعد ارتفاع في أعداد حالات وحشية الشرطة وعدد الحوادث المميتة، المتورطة فيها قوات الشرطة.

وأصدر المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، سلسلة من التعليمات من حقاني.

وأمر حقاني، وهو على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، قواته بالامتناع عن تعذيب ومضايقة وإهانة أفراد الشعب.

وطلب أيضا من قوات الشرطة، عدم دخول منازل المشتبه به ليلا، بدون أمر قضائي. وحال الضرورة، يمكنهم الدخول، وقت النهار، في وجود ممثل محلي أو إمام. وبالإضافة إلى ذلك، تلقوا تعليمات بعدم فتح النار على أي شخص، خلال دوريات، ما لم يتعرضوا لهجوم. ومدونة قواعد السلوك هي رد واضح على ارتفاع عدد الحوادث العنيفة أو المميتة، التي تتورط فيها قوات الشرطة وتقارير عن مداهمات ليلية تقوم بها طالبان.