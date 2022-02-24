شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي: متفقون على إنهاء الحرب وإجراء الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي من احتمال تجدد العنف في البلاد بعد تكليف البرلمان فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة وسحب الثقة من رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة، وقال المريمي في تصريحات أمس الأربعاء: هناك ترتيبات أمنية وعسكرية، كما أن هناك رقابة دولية وتفاهم بين الليبيين على إنهاء الحرب والاتفاق على وقف إطلاق النار.

وشدد المريمي على أن كافة الأطراف الليبية تسعى لإجراء الانتخابات قبل مرور الـ14 شهرا المحددة بموجب خارطة الطريق، مضيفا أنه سيتم إجراء الانتخابات وفق المسارات المتفق عليها بما يؤدي لإزالة العراقيل التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعن سيناريو المرحلة المقبلة قلل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي: سيتم تشكيل حكومة استقرار وهناك توافق بين المكونات الليبية لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية وإنجاز الاتفاقات الأمنية والعسكرية والدستور وإجراء الانتخابات.

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، واستمراره في مشروع المصالحة الوطنية التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا لتنعم بالتنمية والازدهار.