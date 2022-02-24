شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: البرلمان العربي في خدمة المصالح العليا للأمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن البرلمان العربي سيظل شريكا فاعلا في خدمة المصالح العليا لشعبنا العربي، وجناحا مُكملا للدبلوماسية العربية الرسمية في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية، مضيفا أنه سيظل حريصا على تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك على كافة المستويات.

وقال العسومي كلمته أمام أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي التي عُقدت أمس بمقر الجامعة العربية: إنه إدراكا من البرلمان العربي للظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها أمتنا العربية في الوقت الراهن، والتحديات الجِسام التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تتطلب أن يكون هناك دور فاعل للدبلوماسية البرلمانية العربية وتعزيز منظومة العمل العربي البرلماني المشترك، فقد نظَّم البرلمان العربي يوم السبت الماضي مؤتمره الرابع مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، تحت عنوان «دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي».

وأضاف أن هذا المؤتمر حظي بمشاركة عالية ورفيعة المستوى من أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات العربية، معربًا عن خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان على مشاركتهم في مؤتمر البرلمان العربي وتفاعلهم البنَّاء والمُثمر مع هموم وشواغل الأمة العربية، الأمر الذي أسفر عن اعتماد المؤتمر وثيقة عربية برلمانية، أكدت على ثوابت ومحددات الموقف الشعبي العربي تجاه أربع عشرة قضية، تمثل القاسم المشترك بين التحديات والأزمات التي تواجه أمتنا العربية، وفي مقدمتها قضيتنا المركزية الأولى فلسطين.

وأشار العسومي إلى أنه سيتم رفع هذه الوثيقة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب في اجتماعهم القادم على مستوى القمة، والذي سيُعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وثمّن الدور الرائد للرئيس عبدالفتاح السيسي «حفظه الله ورعاه» رئيس جمهورية مصر العربية، وجهوده المخلصة في دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وهو ما تجلى في استقبال فخامته لنا ورؤساء البرلمانات العربية في اليوم التالي مباشرة للمؤتمر، حيث كان حوارا مفتوحا وبناء مع قائد عربي يمثل نموذجا مُلهما في تحمل المسؤولية القومية العربية، وهو ما لمسناه في حرص فخامته الشديد على دعم كل ما يعزز العمل العربي المشترك، ويصون ويحمي الأمن القومي العربي.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على تشجيع المشروعات والمبادرات العربية الرائدة التي تثبت للعالم أجمع، قدرتنا على استعادة دورنا التاريخي الريادي، وتؤكد بصمتنا الواضحة على ما يشهده العالم من إنجازات، قائلا: إنه في بادرة أولى نسعى إلى أن تكون تقليدا سنويا في المؤتمرات القادمة، فقد كرَّم البرلمان العربي ثلاثة مشروعات ومبادرة عربية رائدة في مجال التنمية المستدامة، وهي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومشروع نيوم بالمملكة العربية السعودية، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، ومشروع مسبار الأمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.