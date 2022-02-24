شكرا لقرائتكم خبر عن بالتنسيق مع الشركاء.. واشنطن تحاصر تمويل «الإرهاب الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أحدث حصار لمصادر تمويل الإرهاب الإيراني، فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية واسعة يديرها الحرس الثوري وممول يمني مقيم في طهران، مشيرة إلى أنها حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى ميليشيا الحوثي لدعم هجماتها الإرهابية وترويع المدنيين في دول الجوار.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها واطلعت عليه ”الخليج 365”: إن الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين، وإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أضاف لقائمته الممول الحوثي، سعيد الجمل، وأعضاء شبكة دولية تمول حرب الميليشيا ضد الحكومة اليمنية، والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة، بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ويأتي القرار في ظل ضغط إقليمي واسع ومن بعض المشرعين الأمريكيين على البيت الأبيض لإعادة جماعة الحوثي إلى قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية، وذلك ردا على هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على المملكة والإمارات.

فيما أكدت واشنطن أن الشبكة حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين، وقالت الخزانة الأمريكية أيضا: على الرغم من دعوات السلام المستمرة من قبل المجتمع الدولي، يواصل الحوثيون حملتهم المدمرة داخل اليمن، وقد أطلقوا مرارًا صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مشددة على أن هذه الإجراءات اتخذت بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين الإقليميين.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، برايان إي نيلسون: «على الرغم من المناشدات للتفاوض لإنهاء هذا الصراع المدمر، يواصل قادة الحوثيين شن هجمات صاروخية وجوية بدون طيار على جيران اليمن، مما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء، بينما لا يزال ملايين المدنيين اليمنيين نازحين وجوعى»، مضيفا: «تواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا الإقليميين للعمل بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل طموحاتهم الخاصة، يجب على قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع».

وتم اتخاذ إجراء الأمس، وفقًا للأمر التنفيذي لسلطة مكافحة الإرهاب (EO 13224 ) في عام 2007، بصيغته المعدلة، ليصنف وفقها الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس لدعمه حزب الله اللبناني ومجموعات إرهابية أخرى.