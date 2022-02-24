غزو أوكرانيا .. بوتين يوبخ رئيس المخابرات الروسية في اجتماع أمني .. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - ضغط الرئيس فلاديمير بوتين على أحد كبار قادة المخابرات خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن الروس بشأن الاعتراف بالمناطق التي يسيطر عليها المتمردون في أوكرانيا.

عندما تحدث رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية حول الوضع الحالي، طلب منه بوتين مرارًا وتكرارًا توضيح ما يقول وضغط عليه “للتحدث بوضوح“.

ليس من الواضح إذا ما كانت روسيا قد أرسلت قوات إلى منطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقولان إن الأمر الروسي بنشر قوات يرقى إلى “بداية غزو“.

وأظهر مقطع فيديو خلال الاجتماع الذي بُث على التلفزيون الرسمي، رئيس المخابرات متلعثماً وهو يقول إنه يدعم اقتراح دمج جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا.

توتر شديد وارتباك

إلا أن سيد الكرملين أسرع بالرد عليه قائلاً: "لا نناقش ذلك، نتحدث عن الاعتراف باستقلالهما"، وهنا بدا التوتر شديداً على ناريشكين الذي صحح زلة لسانه، بالقول "نعم .. أدعم اقتراح الاعتراف باستقلالهما"، فيما قاطعه بوتين مرتين خلال حديثه طالباً منه أن يكون واضحاً.

يشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الروسي هذا كان خصص لمناقشة القرار الروسي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وكذلك تصريحات الأعضاء، وتقديرهم للموقف.