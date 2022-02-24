شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان": الدولة بكل مؤسساتها تستهدف حل قضية الإيجار القديم جذريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإيجار القديم موضوع شائك، والدولة المصرية حلت العديد من المشكلات كانت أكثر تعقيداً، تمثلت في تحديات عدة، ومن بينها مواجهة الإرهاب والعشوائيات، وبالتالي كل الملفات التي تحتاج لإصلاح، بتكاتف المجتمع ومؤسسات الدولة سيتم إصلاحها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبد الرحمن ببرنامج "السلطة التشريعية" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أنا متفائل وعلى أمل أن يتم تجاوزه وحله حلا جذريا، وهناك مجموعة عمل برلمانية وزارية مُشكلة، تعمل على تجميع كل الأفكار، وتستمع لكل الحوارات الخاصة بهذا الأمر، وتدرس الأمر تاريخيا من الناحية القانونية".

وقال: "استقبلت أمس، عدد من ممثلي المستأجرين والملاك، وكانت جلسة هادئة وراقية وثرية، وبها معلومات طيبة، ولأول مرة يتم عمل جلسة للطرفين، في جو بعيد عن الأضواء والكاميرات، وكان الحديث ثابت حول المراكز الثانونية لكلا الطرفين، ونحن دولة قانون ولا يمكن تجاوز الثوابت القانونية".

وتابع: "هذه المرة نستهدف كدولة بكل مؤسساتها حل هذا الأمر حلا جذريا، وإدخال هذه العقارات ضمن منظومة تطوير ملف العمران وإصلاحه".