قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة الأوكرانية

وأعلنت كييف حالة الطوارئ، الأربعاء، وطلبت من مواطنيها في روسيا مغادرتها، في حين بدأت موسكو إخلاء سفارتها في كييف في أحدث مؤشرات تنذر بالخطر على الأوكرانيين الذين يخشون هجوما عسكريا روسيا شاملا. فيما نقلت مجلة نيوزويك عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية أن إدارة جو بايدن أبلغت كييف بتقييمات استخبارية تفيد بأن روسيا تحضر لشن هجوم شامل خلال الـ48 ساعة المقبلة.
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