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الصين : تايوان لطالما كانت أرضا صينية

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قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة الأوكرانية

تنعقد في بروكسل، الخميس، قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال إقليمين...

ca8e3ad35b.jpgبروكسل الوكالات
a1eed3513f.jpg23 رجب 1443 هـ

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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