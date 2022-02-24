قمة طارئة للاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة الأوكرانية تنعقد في بروكسل، الخميس، قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال إقليمين... بروكسل الوكالات بروكسل الوكالات 23 رجب 1443 هـ 23 رجب 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الصين : تايوان لطالما كانت أرضا صينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.