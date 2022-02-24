تصريحات “مثيرة” لمرشح رئاسي فرنسي.. قد تتحول بلادنا إلى لبنان!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 24 - فبراير - 2022 12:58 صباحًا

طالب المرشح لرئاسة فرنسا واليميني المتطرف، إريك زمور، بالحد من الهجرة إلى فرنسا، محذرا من أن بلاده قد تتحول بعد 30 سنة إلى “لبنان، ثم إلى جمهورية إسلامية”.

وفي حوار حصري مع صحيفة “لوفيغارو” قال زمور: “أنا شخص جمهوري، ولكنني أريد أن تكون الجمهورية فرنسية، لا جمهورية إيطالية أو إسلامية أو من البيرو”.

وأضاف: “إذا لم نوقف الهجرة، ففي عام 2050 ستتحول فرنسا إلى لبنان على نطاق واسع، وبعدها تصبح جمهورية إسلامية. إن قوانين الديموغرافيا صلبة إذا لم تعارضها السياسة، لذلك ترشحت للانتخابات الرئاسية”.

وكان زمور، المعارض لسياسات تسهيل الهجرة، دعا أنصاره في مناسبات سابقة إلى “تغيير مجرى التاريخ” والمضي نحو “استرداد” فرنسا.

كما صرح أيضا أن بلاده ستستغني عن الأطباء الجزائريين في حال تم انتخابه.

و تعرّض زمور (63 عاماً) خلال السنوات العشر الماضية لـ 15 دعوى قضائية، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية، والتحريض على الكراهية، أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية. وحكم عليه مرتين بتهمة التحريض على الكراهية.

يشار إلى محكمة باريس الجنائية حكمت على إريك زمور يوم الإثنين 17 يناير بغرامة قدرها 10 آلاف يورو بتهمة التحريض على الكراهية بسبب تعليقاته على المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم.