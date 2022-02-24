وزير الخارجية الإيطالي: الحل الدبلوماسي للازمة الأوكرانية “لا يزال ممكناً”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 27 دقيقة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو على ضرورة اتباع الحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا، الذي اعتبره أنه لا يزال ممكناً حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

وقال دي مايو في جلسة إحاطة حول الأزمة في أوكرانيا أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: “على الرغم من خطورة اللحظة الراهنة والتطورات الأخيرة التي نشهدها هذه الساعات، نريد مواصلة التركيز على كل مبادرة دبلوماسية يمكن أن تجنب الحرب.. إن الحل الدبلوماسي ما نزال نعتقد أنه ممكن، حتى في ظل هوامش تتقلص يوما بعد يوم”.

وأشار إلى أنه “في سياق الناتو، فإن إيطاليا تقوم بدورها لطمأنة الحلفاء على الجانب الشرقي، من بحر البلطيق إلى البحر الأسود”، مضيفا: “نفكر بالمساهمة بشكل أكبر مع تكييف موقف الناتو، الذي يجب الحفاظ على وحدته ومصداقيته على المستوى السياسي – العسكري”.

وأشار إلى أنه “على وجه الخصوص، نحن اليوم موجودون في لاتفيا مع وحدة مكونة من حوالي 200 فرد عسكري كجزء من التواجد الأمامي المعزز”.

وتابع: “كما نقوم بتنفيذ أنشطة شرطة جوية معززة في رومانيا، مع حوالي 130 عنصرا عسكريا”.