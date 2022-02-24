بلينكن يكشف عن تنسيق أميركي خليجي لاستهداف شبكة تمويل الحوثيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء حزمة عقوبات على شبكة دولية تتبع لفيلق القدس الإيراني، وتعمل على تمويل مليشيا الحوثيين المتمردة في اليمن.

بدوره، كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تتواصل مع شركائها الإقليميين لمحاسبة الذين يتسببون بإطالة أمد الحرب في اليمن.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن هناك تنسيق أميركي خليجي لاستهداف شبكة تمويل الإرهاب الحوثي.

كما تابع أن وزارة الخزانة الأميركية قررت فرض عقوبات على أعضاء في شبكة دولية تمول الانقلابيين وتهدد المنطقة والمدنيين والبنى التحتية.

كذلك لفت الوزير الأميركي إلى إن قرار فرض العقوبات على هذه الشبكة الدولية التي تمول ميليشيا الحوثي جاء بالتنسيق مع شركاء واشنطن في الخليج.

بدورها شددت وزارة الخارجية الأميركية أن لديها أدوات لمحاسبة الحوثيين على الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مؤكدة أن الميليشيا مسؤولة أكبر كارثة إنسانية في العالم.

جاء هذا بعدما أعلنت الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على أفراد شبكة دولية يديرها الحرس الثوري الإيراني، وتمول ميليشيا الحوثيين ضد الحكومة اليمنية.

وقالت في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة وضع على قائمة العقوبات أعضاء شبكة دولية تمول الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدائية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة.

وأضاف أنها قامت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين، بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري.