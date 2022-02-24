الخارجية الأمريكية: الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال احتمالا قريبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال احتمالا قريبا، مؤكدة أن واشنطن لم تر أي مؤشر على تراجع من جانب الروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين إن الولايات المتحدة ستكون على استعداد للمشاركة في جهود دبلوماسية مع موسكو إذا أبدت تهدئة في أوكرانيا.

وتحذر دول غربية منذ أسابيع من احتمال اندلاع أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ عقود.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، كشف أن بلاده تقوم بتعزيز دفاعاتها بسبب التحركات الروسية، وقال إن روسيا ملأت البحر الأسود بما يزيد على 46 سفينة حربية وتقوم تقريبا بحصار المرافئ الأوكرانية.

وخلال مداخلته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قال كوليبا إن “غياب رد سريع وحاسم على روسيا سيعني إفلاس المؤسسات المسؤولة عن حماية القانون الدولي”. وتابع “ما أقدمت عليه روسيا هو “ضربة قاصمة لجهود السلام في شرق أوكرانيا”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتبر في مستهلّ اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية أنّ العالم يواجه “لحظة خطر” بسبب الأزمة الأوكرانية-الروسية، مستنكراً من جديد “الانتهاكات” التي ارتكبتها موسكو بحقّ كييف.

وقال غوتيريش إنّ “قرار روسيا الاعتراف بما يسمّى استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك وما تبعه هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.