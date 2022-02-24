الحكومة المصرية لديها حلول لتوفير القمح في حال تأزم الموقف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا, أكدت الحكومة المصرية, أنها تبذل جهداً للبحث عن أسواق بديلة لتوفير القمح, كما في قطاع السياحة في حال حدوث تطورات سلبية.

وعلى حسابها في مواقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”, نشرت الحكومة المصرية بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري, تشير فيه إن الحكومة عقدت اجتماعا مساء اليوم لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن “الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل”.

وأشار مدبولي: “إلى أن مصر تمتلك احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر, وتنتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة, وبحسب البيان “تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة, حال تطور الأحداث بشكل سلبي”.

كما وناقشت الحكومة المصرية أيضاً موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا, تعد مصر أكبر مستوردي القمح في العالم, حيث تستورد ما يزيد على 12 مليون طن من القمح سنوياً, وتمثل كلا من روسيا وأوكرانيا موردين رئيسيين للقمح إليها, مما تخشى منه مصر أن تتضرر وارداتها من القمح جراء تصاعد التوتر في شرق أوروبا بين أهم مصدري القمح لها, روسيا وأوكرانيا.

وبحسب وزير التموين المصري علي المصيلحي، الذي قال في تصريحات سابقة, إن مخزون القمح في مصر يكفي خمسة أشهر, فيما أشار وزير المالية المصري محمد معيط, في بيان صحافي قبل أيام, أن موازنة الدولة تكلفت حوالي 12 مليار جنيه “حوالي 0.77 مليار دولار” مخصصات إضافية لاستيراد القمح, وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية الناتج عن اضطراب سلاسل التوريد.

وكان الرئيس بوتين, أعلن, الاثنين الماضي, عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين, المعلنتين في إقليم “دونباس”, بعد الانقلاب على السلطة الشرعية في أوكرانيا, عام 2014, وأوضح الرئيس الروسي, أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ “اتفاقات مينسك” للتسوية في جنوب شرق البلاد.