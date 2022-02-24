عقوبات أمريكية على الشركة المشغلة لخط “السيل الشمالي 2”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات استهدفت شركة “Nord Streeam 2 AG” المشغلة لمشروع “السيل الشمالي 2” لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان أصدره مساء الأربعاء ونشره البيت الأبيض: “منذ بدء روسيا نشر قواتها على الحدود الأوكرانية عملت الولايات المتحدة عن كثب مع حلفائنا وشركائنا للرد بشكل قوي وموحد. كما قلت خلال لقائي بالمستشار (الألماني أولاف) شولتس في وقت سابق من هذا الشهر، كانت ألمانيا رائدة في هذه الجهود، وقمنا بتنسيق جهودنا بشكل وثيق لوقف خط أنابيب السيل الشمالي 2 إذا واصلت روسيا غزوها أوكرانيا”.

وتابع بايدن: “بالأمس، بعد مزيد من المشاورات الوثيقة بين حكومتينا، أعلنت ألمانيا أنها أوقفت عملية إصدار الترخيص لخط الأنابيب. واليوم وجهت إدارتي بفرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG ومسؤوليها. هذه الخطوات جزء آخر من الشريحة الأولية لعقوباتنا ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا. كما أكدت بوضوح، لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات إذا استمرت روسيا في التصعيد”.

وختم الرئيس الأمريكي بالقول: “من خلال أفعاله، قدم الرئيس بوتين للعالم حافزا ساحقا للتخلي عن الغاز الروسي والانتقال إلى أشكال الطاقة الأخرى. أود أن أشكر المستشار شولتس على شراكته الوثيقة والتزامه الثابت بتحميل روسيا المسؤولية عن أفعالها”.

و”السيل الشمالي-2″ هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا من ساحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة “غازبروم” مع شركات أوروبية، العام الماضي، وإلى الآن كانت تتم مماطلة اعتماده من الهيئات الأوروبية بسبب رفضه من قبل بعض دول المنطقة والولايات المتحدة التي سبق أن فرضت عقوبات أبطأت عملية إقامة الخط.