شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: 14 ألف عسكري من الاحتياط جاهزون للذهاب لجبهات القتال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حالة من التصعيد والتوتر على على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن السلطات ستستدعي 14 ألف عسكري من الاحتياط للمشاركة في تدريبات عسكرية على خلفية التوتر مع روسيا.

وقال قائد “قوات الدفاع عن أراضي أوكرانيا”، يوري غالوشكين، في بيان نقله مكتب رئيس البلاد: “سيتم استدعاء 14200 عسكري من الاحتياط للمشاركة في التدريبات في مناطق ومقاطعات معينة”.

وأضاف غالوشكين أن خطة التدريبات تنص على إجراء الفعاليات الأولى في إطارها بأراضي منطقة دونباس بما في ذلك ماريوبل وسيفيرودونيتسك وكراماتورسك.

وذكر قائد مركز تشكيل القوات في العاصمة كييف، يوري ماكسيموف، أن العسكريين من قوات الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم قد يتم إرسالهم إلى جبهات القتال لتنفيذ مهمات عسكرية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه أصدر مرسوما باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش “في المرحلة الخاصة”.

ووجه زيلينسكي، كلمة للشعب الأوكراني قال فيها: “حتى اليوم لا توجد هناك حاجة للاستنفار العام. ونحتاج إلى تكملة قوام الجيش الأوكراني وغيره من التشكيلات العسكرية بسرعة”.