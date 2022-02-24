شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: وفاة قرابة 198 جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت بوابة "جي وان" الإخبارية في البرازيل اليوم الأربعاء، استنادا إلى إدارة الإطفاء، أن ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها مدينة بيتروبوليس قد ارتفع إلى .198

وأسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة التي تقع في المنطقة الجبلية في ريو دي جانيرو عن تشريد حوالي ألف شخص. ولا يزال 68 في عداد المفقودين.

وتعرقل الرياح القوية والأمطار الغزيرة عمليات البحث. وقد أغرقت المياه شوارع بيتروبوليس مرة أخرى مساء أمس الثلاثاء.

وشهدت المدينة الأسبوع الماضي سقوط أمطار على مدار ست ساعات أكثر من تلك التي هطلت عليها خلال الشهر كله، بحسب ما ذكرته محظة تلفزيون "كليماتيبو" لشؤون الطقس.

وفي عام 2011، لقي أكثر من 900 شخص حتفهم في عواصف كارثية ضربت المنطقة حيث تقع مدينة بيتروبوليس.