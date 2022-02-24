كوريا الشمالية تلغي عام 2022

الزعيم الكوري الشمالي يشارك في حفل وضع حجر الأساس لبناء مزرعة (أ ف ب).

تخلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية عن التقويم الميلادي لصالح آخر قائم على عيد ميلاد المؤسس كيم إيل سونغ جدّ الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وظهرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية منذ مطلع الأسبوع الجاري بتاريخ هو «زوتشيه 111»، بدلاً عن 2022.

وتعد كلمة «زوتشيه» أحد مبادئ كيم إيل سونغ، التي تترجم إلى «الموقف المستقل» و«روح الاعتماد على الذات».

ويبدأ تقويم «زوتشيه» بميلاد أول رئيس لكوريا الشمالية، المؤسس إيل سونغ، في عام 1912، والذي يعتبر العام الأول.