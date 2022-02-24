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شركة فرنسية تعلن عن نتائج إيجابية للقاحها ضد كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية الكبيرة لصناعة الأدوية، عن نتائج إيجابية للقاحها المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الشركة في بيان، إن اللقاح الذي طورته شركة GSK البريطانية لمحاربة فيروس كورونا، أظهر نتائج إيجابية.

وتسعى الشركة الفرنسية، مع شركة GSK للحصول على الموافقة التنظيمية للقاح المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.


وأضافت الشركتان، أن اللقاح أثبت فعاليته في تجنب أي دخول إلى المستشفى، له علاقة بفيروس كورونا.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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